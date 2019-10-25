Саленко прокомментировал свое знаменитое падение в прямом эфире

Бывший форвард Динамо Олег Саленко вспомнил, как упал в прямом эфире телеканала Футбол 1.

"Был небольшой инсульт. Даже сейчас никто этого не осознает. А мне тогда в России предлагали пройти детальное обследование, после этого случая, когда микроинсульт был. Пригласили в академию, чтобы проверить сердце.

Саленко: Леоненко не умеет аргументировать свою критику

На канал никто не приходит пьяным. Это все видят. У меня тогда нерв защемило и потянуло вниз. Тогда отнялась нога. Уже на руках встал и ждал, когда закончится эфир. Я еще на руках минут 5 держался, потом отошло.

Я оставался в сознании все время. Тем более, у меня на одной ноге нерв перебит. После этого поехал на медобследование. Сказали: "Олег, давай немного спокойнее, ведь нагрузка, возраст". На вопрос, отчего это произошло, ответили, что врачи не могут точно сказать", – поделился Саленко в комментарии Sportarena.

"Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земля