"Думаю, сборная Украины выйдет из группы. Да, с Нидерландами будет непросто. Но Австрия и Северная Македония – проходные соперники. Поэтому, считаю, команда преодолеет этот этап. А дальше уже зависит от того, на кого попадет команда Шевченко. Состав внушает оптимизм. Есть футболисты, которые выступают в Европе. Зинченко, Малиновский, другие. То есть, достаточно крепкая сборная.

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Решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава!"? Есть регламент, УЕФА действует в его рамках. Изображение Крыма? УЕФА не имеет к этому претензий, это их не касается. Мое отношение? Это уже политика, не хочется говорить на эту тему. Я понимаю, что в России и в Украине разные взгляды. Давайте обсуждать футбол", – поделился Саленко в комментарии Спорт-Экспресс.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в ближайшее воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут Австрия и Северная Македония.

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