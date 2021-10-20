"Динамо без проблем выиграло на внутренней арене и получило хорошую прессу, а вот у Барселоны все по-другому. Перед матчем 9-го тура чемпионата Испании против Валенсии местная пресса чуть ли не хоронила каталонцев. Можно представить, что говорили СМИ, когда Валенсия открыла счет уже на пятой минуте. Затем каталонцы не только выровняли положение, но и добыли победу. И все равно, испанские издания критиковали Барселону и, считаю, преувеличивали ее проблемы.

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Думаю, киевляне будут действовать от обороны. В матче со Львовом Мирча Луческу уже на 41-й минуте поменял Супрягу – единственного бегущего игрока атаки. Динамо нужно выдержать контроль мяча Барселоны. Ни в коем случае нельзя раскрываться, нужно постараться все контролировать. Малейшая потеря концентрации будет чревата последствиями.

Больше всего меня беспокоит атакующая линия Динамо. Я об этом уже сказал, когда упомянул Супрягу. В игре против Барселоны необходимо делать сквозные передачи вперед и убегать. Но в Динамо, кроме Супряги, сейчас нет таких нападающих или атакующих хавбеков. С другой стороны, как я вижу, тренерский штаб киевлян не хочет использовать такую тактику и задействовать под нее футболистов. А ведь Супряга обретет уверенность и будет полезен только, когда будет постоянно играть. "Бело-синим" необходимо организовать вязкую оборону, и пытаться быстро и остро атаковать с флангов.

Я играл против Рональда Кумана и знаю, какой он по характеру, какой футбол предпочитает. В этой Барселоне он получил широкие полномочия и делает все под себя. Но эти полномочия могут закончиться после двух неудачных матчей с Динамо.

Для Барселоны ближайший поединок с киевлянами – главный в этой части сезона. Каталонцы сейчас испытывают огромное давление, и им просто некуда деваться – или победа, или позор и обструкция. Поэтому, динамовцам нужно выдержать стартовый порыв каталонцев и поймать их на ошибке, которых в текущем сезоне у испанской команды достаточно много.

Как болельщик, я, конечно же, жду победы киевской команды. Но если смотреть на вещи реально, то хорошим результатом для Динамо будет ничья. Повторюсь, проблемы нынешней Барселоны преувеличены, а значит, нужно быть осторожными. С другой стороны, на "бело-синих", в отличие от соперника, не оказывается давление, которое способно сковать игроков и выбить их из колеи при первой же ошибке", – сказал Саленко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок между Барселоной и Динамо стартует сегодня, 20 октября. Начало встречи в 19:45.

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