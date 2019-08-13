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Саленко: От матча с Брюгге будет зависеть судьба Хацкевича в Динамо – у меня есть инсайд о потенциальной замене

19:21 238 Читати українською
Саленко: От матча с Брюгге будет зависеть судьба Хацкевича в Динамо – у меня есть инсайд о потенциальной замене
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Знаменитый экс-форвард Динамо Олег Саленко поразмышлял, кто может заменить Александра Хацкевича на посту главного тренера Динамо.

 

"Думаю, с Брюгге – решающая игра. У меня есть инсайд, что именно от этого матча зависит судьба Хацкевича. Если не пройдут – скорее всего, вылетит и тренер.

Динамо – Брюгге: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

А ставить вместо него пока некого. Но зная Суркиса, будут выбирать среди своих. Тот же Юра Мороз – достойный вариант. Будет жесткий и серьезный тренер, а не то, что сейчас. Еще, по моей информации, может Заваров стать", – сказал Саленко для блога на tribuna.com.

Напомним, Динамо встретится с Брюгге в рамках ответного матча квалификации ЛЧ 13 августа, начало в 20:30. Результат первой встречи – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

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Динамо – Брюгге: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов
15:57
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Теги
Юрий Мороз Юрий Мороз Динамо Киев - Брюгге Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Олег Саленко Александр Заваров Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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