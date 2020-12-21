"Луческу не видит его на данный момент в составе. Гио уже достаточно вырос, чтобы просто играть в дубле или сидеть в запасе Динамо.

Цитаишвили отправится в аренду в Ворсклу – соглашение подтвердил Максимов

Юрию Максимову нужны такие игроки – в Ворскле Цитаишвили точно не будет сидеть в запасе. Теперь он должен показывать себя в новой команде, выходить на первые роли. Цитаишвили – перспективный игрок. Он мне нравится", – отметил Саленко в интервью 1927.kiev.ua.

Напомним, Ворскла близка к аренде Цитаишвили – переход анонсировал наставник полтавчан Юрий Максимов.

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