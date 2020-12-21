"Артем много времени не играл. Многое зависит от его профессионализма – как он поддерживал свою форму без футбола. Динамо уже несколько лет имеет проблемы с форвардами. Поэтому, если Беседин будет в хорошей форме, спокойно пробьется и покажет себя в Динамо.

Беседин снова может играть в официальных матчах – форвард Динамо отбыл годичную дисквалификацию

Место основного нападающего сейчас свободное. Все зависит от характера и способностей Артема. Супрягу использовали не совсем правильно, но, конечно, сам нападающий должен забивать с двух метров в пустые ворота.

У Русина тоже не получилось закрепиться. В любом случае, в команде увеличилась конкуренция на позиции. Чтобы купить приличного форварда нужны хорошие деньги. Плюс, ему еще нужно время прижиться в команде. Поэтому, не вижу смысла Динамо зимой покупать нападающего. Киевляне будут надеяться на своих. Шансы есть у всех: в Беседина, Русина и Супряги", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.

К слову, недавно у Артема Беседина завершилась годичная дисквалификация за проваленный допинг-тест. Теперь форвард может вновь участвовать в официальных матчах.

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