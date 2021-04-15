"Луческу вернул Динамо дисциплину, организация игры у киевлян на хорошем уровне, видно компактность между линиями. Главное для динамовцев сейчас сохранить свои ворота на замке и не проиграть середину поля.

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Шахтер сейчас сильный за счет индивидуальных действий некоторых своих исполнителей. Молодые бразильцы, по-моему, еще не понимают всей ответственности, поэтому часто действуют раскованно, что и позволяет во многих случаях достигать результата", – сказал Саленко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, битва между грандами украинского футбола состоится уже в ближайшую субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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