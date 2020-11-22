"Почему не получается забивать у Супряги? Владислава не используют, как нужно. Он хорош, когда бежит. Его используют на дальних дистанциях и не освобождают зоны. В мое время, я "садился" ниже и мяч забрасывали на Игоря Беланова. Там его дистанция.

Супряга остается в сфере интересов Болоньи, – СМИ

У Супряги такая же ситуация – есть хорошая скорость, только его не используют. Он не бежит, как Беланов, но, все равно, бежит хорошо", – поделился Саленко в комментарии 1927.kiev.ua.

К слову, Супряга провел 15 матчей в составе Динамо, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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