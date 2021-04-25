"Я отрицательно отнесся к назначению Луческу, потому что смотрел на это со стороны, что будет сейчас. Потому что против него большая аудитория. А сейчас я смотрю профессиональным взглядом. Это первый тренер, который не стал слушаться президента Динамо. И если бы кто-то другой из наших тренеров смог бы так сделать, тогда было бы то же самое.

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Он если что, то развернулся и ушел. А все наши тренеры, к сожалению, слушаются подсказок сверху. Поэтому я хотел, чтобы тренером был иностранец, который, скажем так, не принадлежит Динамо. Вот он и сделал схему. С первого раза хорошо получилось. Потому что, когда кричали, что игроков нет в Динамо. Игроков много, но кого ставить должен решать только главный тренер. Он смог это доказать.

Луческу останется на следующий сезон. Я знаю, что он хотел бы вернуться к себе на родину, у него есть такое желание. Потому что заработал много, хочет поднять свой родной клуб. Но думаю, что перспектива Лиги чемпионов это все перевесит. Потому что на старости лет нужно хоть чего-то добиться. Он останется в Динамо и будет работать.

Он пока осторожно, но уже пытается завозить своих игроков. Но надеюсь, что руководство клуба скажет, что средних игроков завозить не надо. Вот Шахтер сейчас навез бригаду молодых ребят. Правильно Хацкевич сказал, я их тоже половины не знаю. С ними нужно работать и работать. А здесь есть своя молодежь. Если будет играть и молодежь, которая играет сейчас, то тогда Луческу действительно сможет достичь успехов", – поделился Саленко в комментарии Tribuna.

Отметим, что Луческу в первом сезоне во главе Динамо выиграл Суперкубок и чемпионат Украины и вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы.

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