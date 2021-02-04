"Считаю, что Коноплянке надо заканчивать с большим футболом. В любом случае, под стиль игры Шахтера он точно не подходит. Как в свое время Шахтер за него 1,5 млн евро отдал? Не понимаю.

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Ну и что с того, что Коноплянка в контрольном матче забил? Мариуполю... Это ничего не значит. Повторюсь, Шахтеру он не подходит", – подчеркнул Саленко в комментарии Footboom.

Заметим, в текущем сезоне игрок сборной Украины провел в составе "горняков" только 4 поединка, в которых не отмечался результативными действиями. Значительную часть первого круга Евгений пропустил из-за травмы.

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