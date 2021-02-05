"Колос ничем не рискует. Селезневу просто нужно нормально себя вести и достойно уйти из команды. А пока, он требует от клуба компенсацию за полгода, на что президент Колоса ответил ему отказом. Селезнев уже начал чувствовать себя тренером в клубе.

Колос опубликовал официальное заявление об отчислении Селезнева

Наставник команды Руслан Костышин, естественно, не выдержал и указал ему на дверь. По сути, нормальной игры Селезнев за Колос так и не демонстрировал, а бить постоянно пенальти – и я могу... Думаю, что после ухода из Колоса, вариантов сыграть в УПЛ у Селезнева не будет", – поделился Саленко в интервью Footboom.

Напомним, внезапный уход Селезнева из Колоса связывают с очередным нарушением режима – Евгений якобы появился на матч в состоянии алкогольного опьянения. Сам ветеран это опроверг и назвал причиной ухода семейные обстоятельства.

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