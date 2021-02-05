"Такие футболисты у всех на виду. Если бы в Бутко было что-то серьезное, об этом все бы знали. У Богдана была только небольшая травма... Когда я был игроком, недееспособным могли признать только если перелом обнаружили.

Бутко официально перебрался в Турцию

В общем, хочу, чтобы Бутко заиграл в чемпионате Турции, и вернулся в сборную Украины. Он классный игрок, способный на многое. Главное, чтобы мы о нем побольше информации получали", – поделился Саленко в интервью Footboom.

Напомним, Бутко перебрался в Эрзурум в последний день трансферного окна. До этого турецкий клуб отказался от подписания украинца, поскольку во время медосмотр врачи якобы обнаружили опухоль и повреждение.

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