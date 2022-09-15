"Трудно сказать, что происходит с киевлянами. В первых матчах Лиги чемпионов динамовцы выглядели неплохо, но потом что-то сломалось, начались травмы у ведущих игроков. Видимо, была нагрузка в физической работе. Хорошо, что удалось выиграть последнюю игру в чемпионате, чтобы у коллектива хоть как-то поднялось моральное состояние.

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Однако сейчас мне даже сложно предположить, какой состав на матч с АЕКом выставит Мирча Луческу. Будет другой вратарь, не сможет сыграть Николай Шапаренко, который являлся ключевой фигурой в наступательных действиях Динамо. И если мы задумываемся, как сыграть с самым слабым соперником в нашей группе – то уже пора подумать, что делать с динамовской командой.

Что касается психологического состояния... Как показала игра со Львовом, киевляне находятся и не в лучшем физическом состоянии. Бенфика в двух матчах забила пять голов, СК Днепр-1 – три, Заря – три, Фенербахче – два. Я такого не помню, чтобы за пять поединков "бело-синие" пропускали 13 мячей. Хотя в матче с турками характер у динамовцев все же присутствовал. Да, чуть-чуть не хватило, но хочется верить, что скоро дела пойдут лучше.

В матче с АЕКом с первых минут нужно идти вперед и давить на соперника. Если будем отпускать такие матчи – о выходе из группы можно будет забыть. Впрочем, пока не хочется рассматривать такое развитие событий. Верю, что Динамо вернет себе былую силу. В настоящее время в клубе напряженная атмосфера. И если не получится пройти в плей-офф турнира – в команде наверняка придется что-то менять.

Нужно сделать все, чтобы обыграть АЕК. Ничья, по моему мнению, тоже не вариант. По классу исполнителей киевляне на голову превосходят своего оппонента. Надеюсь, что серия из невнятных матчей завершится, и Динамо приблизится к своему хотя бы хорошему состоянию. Ставлю на 2:0", – цитирует Саленко РБ.

Напомним, поединок против АЕКа состоится сегодня, 15 сентября. Начало встречи в 22:00. В первом туре Динамо уступило Фенербахче (1:2) и занимает в турнирной таблице группы В третью строчку.

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