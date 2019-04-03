Саленко: Чемпионат Украины меня огорчает

Экс-форвард Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от матча между Зарей и Динамо и пожаловался на уровень чемпионата Украины.

"Матч Зари и Динамо? Игра будет не очень интересной. Думаю, Динамо, выигрывает. Конечно, Заря будет пытаться что-то противопоставить киевлянам, но у них игра сейчас не очень идет.

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В последнее время чемпионат Украины меня только огорчает. Матчи неинтересны, трибуны почти пустые. Когда играло мое поколение, болельщики ходили на Динамо – неважно, дома или на выезде играла команда.

Важно, чтобы ребята так играли, чтобы именно на их игру люди шли. Это вернуть будет очень трудно, но нужно с чего-то начинать. Если команда демонстрирует хорошего уровня игру – люди пойдут на футбол, несмотря на ситуацию в стране. Тем более, билеты сейчас очень дешевые", –передает слова Саленко 1927.kiev.ua.

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