Саленко: Аякс не такой хороший, как все об этом говорят

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо.

"Шансы у Динамо на проход очень хорошие. Но и Аякс на сегодняшний день также в хорошей форме. Последние игры Динамо показали, что команада может играть, как от обороны, так и с хорошей атакой. Сейчас нужно играть от защиты, а уже дома – выбирать варианты.

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Аякс не такой хороший, как все об этом говорят. Хотя это и достаточно сильная команда. Тем более, Динамо много не пропустит. А если и пропустит, то будет еще матч в Киеве, в котором можно все исправить.

Действительно, было бы очень хорошо забить на выезде. А, как показали игры с Шахтером, Динамо очень уверенно играет на контратаках. Я думаю, что как и с предыдущим соперником на выезде будет ничья. И все решится в матче в Киеве", – рассказал Саленко для издания Чемпион.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится сегодня, 22 августа, начало в 22:00.

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