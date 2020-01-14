Саламанка бурно отпраздновала жеребьевку Кубка Испании – андердог встретится с Реалом

Игроки испанского Унионистаса Саламанки невероятно эмоционально отреагировали на результаты жребия Копа дель Рей. Их соперником в рамках 1/16 финала турнира станет мадридский Реал.

Радостное празднование Саламанки опубликовал официальный твиттер клуба.

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Игроки представителя Сегунды B неистово отреагировали на капризы жребия. Саламанка в розыгрыше Кубка Испании 2019/20 уже одолела Атлетико Балеарес (1:0) и Депортиво из Ла-Коруньи (1:1, пен. – 8:7). А "сливочные" только стартуют в турнире. Матч состоится 22 января в Саламанке.

К слову, Унионистас Саламанка является наследником Саламанки, выступавшей в Примере еще в конце 90-х. В настоящее время "чаррос" идут в зоне вылета Сегунды B.