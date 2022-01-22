"Я чувствую, что его не уважают по всему миру. Но сама история Салаха… Когда он только перешел в Ливерпуль, я подумал: ну ладно. А потом он начинает показывать замечательную игру, и я думаю, что это долго не продлится, такой сезон не повторить.

Ливерпуль хочет удержать Салаха рекордной зарплатой в АПЛ: цифры впечатляют

Но потом он проводит еще один отличный сезон. Его действия за эти 3-4 года не только индивидуальные, но и командные... Он привел команду к титулу, помог выиграть Лигу чемпионов.

Я не могу поверить, что его не включают в символические сборные и не дают ему награды. Он лучший футболист в английской Премьер-лиге", – цитирует Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне Салах провел 26 матчей, в которых отличился 23 голами и 9 ассистами.

Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок