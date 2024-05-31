Салах имеет солидную зарплату в Ливерпуле – по оценкам от 18 до 21 миллиона фунтов брутто в год. Но это лишь незначительная часть доходов вингера, сообщает The Athletic.

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Египтянин имеет коммерческие контракты с Adidas, Pepsi, Vodafone, DHL, Uber, Oppo, Bank of Alexandria и Mountain View. Как заявляет адвокат футболиста, каждый контракт приносит Салаху от 3,5 до 6 миллионов фунтов в год.

Благодаря активному участию в рекламе Мохамед поднял свои заработки до миллиона фунтов в неделю, согласно исследованию Гарвардской школы бизнеса. Эти цифры соответствуют заявлениям представителей Салаха.

Вингер получает деньги на счет отдельной компании, а не на персональный, чтобы платить меньше налогов в Великобритании.

Салах имеет грандиозное влияние на арабский мир. "Посмотрите на регионы, в которые он может проникнуть через язык и культуру. Этот рынок не доступен больше никому. У Салаха монополия. А это не только Северная Африка, но и Ближний Восток", – говорит эксперт по маркетингу.

Мохамеда называют четвертым самым популярным футболистом мира после Роналду, Месси и Неймара. И египтянин выжимает максимум из своих возможностей.