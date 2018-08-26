Салах заменит Месси в Барселоне – каталонцы готовят фантастический трансфер за четверть миллиарда, – СМИ

Барселона хочет оформить покупку египетской звезды Ливерпуля Мохамеда Салаха. Через год каталонцы будут готовы заплатить за него 250 млн евро.

Барселона начала задумываться о том, кто станет преемником Лионеля Месси, сообщает Don Balon.

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Конечно, Лео еще способен удивлять поклонников футбола, но каталонцы понимают, что надолго талантливого аргентинца не хватит и ищут ему преемника. Кроме того, беспокойство у боссов клуба вызывает и нестабильность Луиса Суареса.

Первым в шорт-листе Барселоны оказался египетский вингер Ливерпуля Мохамед Салах. Мо в прошлом сезоне сиял так, что многие предсказывали ему "Золотой мяч". Травма в финале Лиги чемпионов, которая стала причиной посредственной игры на ЧМ-2018, заставила египтянина забыть о надежде на награду, но он отнюдь не собирается отказываться от борьбы за нее в будущем.

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Трансфер Салаха "блаугранас" надеются оформить в 2019 году. На покупку лучшего игрока и бомбардира АПЛ сезона 2017/18 каталонцы планируют потратить 250 млн евро.

Как запасной вариант Барселона рассматривает Килиана Мбаппе, однако первоочередной целью "блаугранас" является именно египтянин.

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