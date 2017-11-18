Салах забил за Египет, но вынужден был извиниться – школьница просила забить раньше

Вингер английского Ливерпуля Мохамед Салах отметился победным мячом в матче сборных Египта и Туниса в рамках отбора к Кубку африканских наций, а затем извинился перед маленькой девочкой за то, что гол пришлось ждать до конца поединка.

Во время матча Египет – Тунис (3:2) в отборе на КАН-2019 телережиссёр выхватил на трибунах девочку, которая держала плакат с надписью "Салах, пожалуйста, забей. Мне нужно домой, у меня домашнее задание".

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В конце концов, Мохамед Салах отметился голом на 90-й минуте поединка. После матча форвард извинился перед юной болельщицей, что ей пришлось долго ждать на забитый мяч.

"Я действительно старался отпустить тебя домой пораньше, извини, что заставил ждать до последней минуты. Надеюсь, твой учитель завтра с пониманием отнесется к ситуации", – написал Салах в своем твиттере.