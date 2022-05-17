Салах не доиграл финал Кубка Англии из-за повреждений, но Ливерпуль в серии пенальти одолел Челси и завоевал трофей. После награждения мерсисайдцы праздновали победу в раздевалке.

Клопп повторил рекорд Фергюсона – видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:0 (серия пенальти – 5:6)

Салах взял с собой друга – бывшего футболиста Моамена Закарию. Закария до 2020 года выступал за сборную Египта, но вынужден был завершить карьеру из-за бокового амиотрофического склероза. Футболисты Ливерпуля радушно приняли Закарию к веселью.

Травма Салаха оказалась несерьезной – он сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против Реала.

Ливерпуль добыл Кубок Англии, одолев Челси в серии пенальти – дежавю из предыдущего финала, травмы ван Дейка и Салаха