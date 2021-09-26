Египтянин забил гол, который стал для него 100-м в рамках АПЛ. Для этого ему понадобился 151 матч, информирует Opta.

Брентфорд – Ливерпуль – 3:3 – видео голов и обзор матча

Салах побил исторический рекорд Ливерпуля, оформив сотню в чемпионате быстрее всех. Звезда мерсисайдцев едва не "опоздал", поскольку предыдущий лидер Роджер Хант справился за 152 матча. Также Салах прорвался в топ-10 бомбардиров в истории клуба. Сейчас у Мохамеда 131 гол, а у лидера списка Иана Раша – 346.

Напомним, в июле 2017 года Ливерпуль заплатил Роме за Салаха 42 млн евро.

Ливерпуль расписал огненную ничью с Брэнтфордом и возглавил турнирную таблицу АПЛ