Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах обратился к Тренту Александер-Арнольду после того, как защитник сообщил об уходе из клуба летом.

"Было приятно разделять с тобой особую дружбу и играть рядом. Желаю тебе всего наилучшего и уверен, что мы еще встретимся", – написал Салах в своем твиттере.

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Напомним, Трент Александер-Арнольд накануне объявил, что летом покинет Ливерпуль после завершения контракта. По информации Фабрицио Романо, англичанин уже договорился с Реалом о пятилетнем контракте.

Добавим, что Александер-Арнольд присоединился к академии Ливерпуля в возрасте шести лет и прошел все ступеньки карьерной лестницы на молодежном уровне, прежде чем дебютировать в 2016 году. В общем, он сыграл за мерсисайдцев в 351 матче, в которых забил 23 гола и отдал 92 ассиста. Александер-Арнольд выигрывал с клубом дважды титул чемпиона Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

It’s been a pleasure sharing a special friendship with you and playing alongside you. I wish you the best and I am sure we will meet again. @TrentAA pic.twitter.com/6AtSSEkNtm — Mohamed Salah (@MoSalah) May 5, 2025

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