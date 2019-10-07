Салах травмировался и может пропустить матч против Манчестер Юнайтед

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах получил повреждение в матче 8-го тура АПЛ против Лестера, в котором "красные" одержали трудную победу (2:1).

В египтянина диагностировано повреждение голеностопа, сообщает The Sun со ссылкой на британского журналиста Джеймса Пирса.

Английский фанат стал мусульманином из-за Салаха – раньше болельщик на дух не переносил ислам

Отмечается, что Салах не сыграет в ближайшем матче сборной Египта против Ботсваны, а пройдет курс лечения. Также под вопросом его участие в матче 9-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, который пройдет 20 октября на Олд Траффорд.

Напомним, 27-летний Салах в нынешнем сезоне АПЛ забил 4 гола, а его команда уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка в 8 матчах.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон: провал Гвардиолы, посредственный Зинченко, соперники Украины как объект анализа Шевченко