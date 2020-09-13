Главной целью каталонского гранда стал форвард Ливерпуля Мохамед Салах, информирует Express.

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Ранее Барселоне приписывали интерес к другой звезде "красных" - Садьйо Мане. Впрочем, именно египтянин является приоритетным новичком для Кумана в нынешнее окно. Масла в огонь добавил легенда Аякса Сьяка Сварт, который является давним другом наставника "блаугранас". "Я знаю, что Куман хочет его, и я знаю, что Салах хотел бы уйти из Ливерпуля", - заверил Сварт в комментарии Voetbalzone, однако источники своего инсайда раскрывать не захотел.

Добавим, что нападающий Ливерпуля роскошно стартовал в новом сезоне АПЛ, забив три мяча Лидса (4: 3). Контракт Салаха с "красными" действует до лета 2023-го, цена за Transfermarkt - 120 млн евро.

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