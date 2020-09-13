Салах стал главной целью Барселоны – друг Кумана дал сенсационный инсайд по звезде Ливерпуля
Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман имеет серьезные планы по усилению команды.
Главной целью каталонского гранда стал форвард Ливерпуля Мохамед Салах, информирует Express.
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Ранее Барселоне приписывали интерес к другой звезде "красных" - Садьйо Мане. Впрочем, именно египтянин является приоритетным новичком для Кумана в нынешнее окно. Масла в огонь добавил легенда Аякса Сьяка Сварт, который является давним другом наставника "блаугранас". "Я знаю, что Куман хочет его, и я знаю, что Салах хотел бы уйти из Ливерпуля", - заверил Сварт в комментарии Voetbalzone, однако источники своего инсайда раскрывать не захотел.
Добавим, что нападающий Ливерпуля роскошно стартовал в новом сезоне АПЛ, забив три мяча Лидса (4: 3). Контракт Салаха с "красными" действует до лета 2023-го, цена за Transfermarkt - 120 млн евро.
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