Салах: Сначала в АПЛ было трудно, возникало много инцидентов

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах прокомментировал свои успехи в английском чемпионате.

"Первые несколько недель были тяжелыми, было несколько инцидентов, когда я выезжал на тротуар. Но со временем все наладилось.

Какой индивидуальной награде по итогам сезона я рад больше всего? Безусловно, "Золотой бутсы" АПЛ. Я усердно работал и хотел забивать в каждом матче.

К тому же мне пришлось бороться с такими выдающимися игроками, как Серхио Агуэро и Кейн", – цитирует Салаха Goal.com.

Напомним, по итогам прошлого сезона Мохамед Салах стал лучшим игроком и бомбардиром АПЛ.

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