toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Салах решил не покидать сборную Египта

10:39 43 Читати українською
Салах решил не покидать сборную Египта
Мохамед Салах / фото: ФИФА

Форвард сборной Египта Мохамед Салах извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды на ЧМ-2018.

"Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Я знаю, что им сейчас так же трудно, как и нам.

ЧМ-2018: Саудовская Аравия на последних минутах одолела Египет

Я просто хочу сказать, что Египет попал на чемпионат мира впервые за последние 28 лет, некоторым игрокам не хватало опыта.

Спасибо всем, мы вернемся снова в 2022 году", – цитирует Салаха The Independent.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах размышляет над возможностью покинуть сборную Египта после присвоения ему звания почетного гражданина Чеченской республики. Футболисту якобы не понравилось, что Рамзан Кадыров использует его для формирования собственного политического портрета.

ЧМ-2018 3 тур

Саудовская Аравия - Египет: Понедельник 25 июня 2018

Саудовская Аравия
Матч окончен
2 : 1
Египет
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Египет Египет Саудовская Аравия - Египет Мохамед Салах Мохамед Салах
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
1
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук