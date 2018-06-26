Салах решил не покидать сборную Египта

Форвард сборной Египта Мохамед Салах извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды на ЧМ-2018.

"Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Я знаю, что им сейчас так же трудно, как и нам.

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Я просто хочу сказать, что Египет попал на чемпионат мира впервые за последние 28 лет, некоторым игрокам не хватало опыта.

Спасибо всем, мы вернемся снова в 2022 году", – цитирует Салаха The Independent.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах размышляет над возможностью покинуть сборную Египта после присвоения ему звания почетного гражданина Чеченской республики. Футболисту якобы не понравилось, что Рамзан Кадыров использует его для формирования собственного политического портрета.