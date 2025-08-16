Лидер Ливерпуля Мохамед Салах не смог сдержать эмоций после игры с Борнмутом.

Ливерпуль начал новый сезон АПЛ эмоциональной победой над Борнмутом (4:2).

Ливерпуль выгрыз волевую победу над Борнмутом в матче-открытии АПЛ – новичок мерсисайдцев оформил гол + пас

После финального свистка на Энфилде фанаты "красных" исполнили песню в честь Диогу Жоты, который погиб в июле в автокатастрофе в Испании вместе с братом Андре Силвой.

Мохамед Салах, автор четвертого гола в ворота Борнмута, присоединился к трибунам в исполнении чанта и не смог сдержать слез. Соответствующее видео выложил официальный аккаунт АПЛ в сети Х. Жоту болельщики почтили еще перед матчем – на трибунах появились мозаики с надписями "DJ20" и "AS30".

Победу чемпионам Англии принесли голы Уго Экитике, Коди Гакпо, Федерико Кьезы и самого Салаха. Борнмут ответил дублем Антуана Семеньо, однако этого не хватило, чтобы испортить вечер памяти португальца.

Mohamed Salah was the last player to leave the pitch, joining in with a tearful rendition of Diogo Jota's chant in front of the Kop ️ pic.twitter.com/c5Vj4Rfr8C — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

