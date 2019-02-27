Салах: Рад бить рекорды, но главное – выиграть АПЛ

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах прокомментировал свою игру и амбиции Ливерпуля.

"Рекорды являются фантастической вещью для меня, но победа в АПЛ – более приоритетная цель. Прекрасно забить 50-й, 51-й и 52-й голы Я всегда ставлю себе цель забивать как можно больше мячей и лучше играть.

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Это очень большой неделю. 3 игры за 8 дней, и если мы справимся с ними и останемся во главе таблицы, это будет замечательно для нас.

После этого останется только 9 поединков, и надо будет к ним восстановиться, а также нужно время подумать о них", – цитирует Салаха Sky Sports.

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