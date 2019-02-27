toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Салах: Рад бить рекорды, но главное – выиграть АПЛ

18:47 24 Читати українською
Салах: Рад бить рекорды, но главное – выиграть АПЛ
Мохаммед Салах / ФК Ливерпуль

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах прокомментировал свою игру и амбиции Ливерпуля.

"Рекорды являются фантастической вещью для меня, но победа в АПЛ – более приоритетная цель. Прекрасно забить 50-й, 51-й и 52-й голы Я всегда ставлю себе цель забивать как можно больше мячей и лучше играть.

Ювентус готовит 200 млн евро на трансфер Салаха, – Don Balon

Это очень большой неделю. 3 игры за 8 дней, и если мы справимся с ними и останемся во главе таблицы, это будет замечательно для нас.

После этого останется только 9 поединков, и надо будет к ним восстановиться, а также нужно время подумать о них", – цитирует Салаха Sky Sports.

"Я не хочу постоянного конфликта". Жозе Моуринью – о "структурной эмпатии", идеальном клубе и возвращении к тренерству

Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Рекорды
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
29
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук