Салах против Алле на Кубке Африки: видеотрансляция матча Кот-д'Ивуар – Египет
17:50 - Читати українською
В центральном матче 1/8 финала КАН ивуарийцы встречаются с египтянами. Прямую трансляцию игры можно посмотреть прямо в этой новости.
Матч Кот-д'Ивуар – Египет стартует в 18:00 по Киеву. Египтян выводит на матч Мо Салах, а за ивуарийцев играют Алле, Кассье, Пепе, Орье и Байли.
Кот-д'Ивуар выиграл непростую группу с Алжиром, Сьерра-Леоне и Экваториальной Гвинеей, а Египет занял второе место в квартете, уступив Нигерии.
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