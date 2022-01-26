В центральном матче 1/8 финала КАН ивуарийцы встречаются с египтянами. Прямую трансляцию игры можно посмотреть прямо в этой новости.

Матч Кот-д'Ивуар – Египет стартует в 18:00 по Киеву. Египтян выводит на матч Мо Салах, а за ивуарийцев играют Алле, Кассье, Пепе, Орье и Байли.

Кот-д'Ивуар выиграл непростую группу с Алжиром, Сьерра-Леоне и Экваториальной Гвинеей, а Египет занял второе место в квартете, уступив Нигерии.

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