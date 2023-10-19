"В такое время трудно говорить. Сейчас видим очень много насилия и жестокости. Страшно наблюдать за эскалацией в последние недели. Каждая жизнь священна и должна быть защищена. Это все нужно остановить. Семьи разваливаются. Очевидно, что в Сектор Газа нужно доставить гуманитарную помощь.

"Убивают своих людей и обвиняют Израиль", – Соломон с фейспалмом отреагировал на разбомбленную больницу в Секторе Газа

Сцены в больнице вчера вечером были ужасающими. Людям из Газы срочно нужна еда, вода и медикаменты. Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшее убийство невинных душ. Человечество должно победить", – сказал Салах в видео, опубликованном в своих соцсетях.

На Ближнем Востоке идет активная фаза войны между Израилем и террористами ХАМАС. 17 октября в Секторе Газы нанесли удар по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли и получили ранения сотни человек. Стороны обвинили друг друга в зверском поступке.