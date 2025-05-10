После долгих лет, проведенных в ливерпульском трио с Роберто Фирмино и Садио Мане, Мохамед Салах признался, что имел немало споров с сенегальцем.

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"Да, у нас в отношениях с Садио Мане была определенная напряженность. Но мы были профессионалами до самого конца, поэтому я не думаю, что это как-то повлияло негативно на нашу команду.

Это человеческое желание и персональные амбиции, я это понимаю, он был моим конкурентом за лидерство в атаке. Вне поля мы не были очень близкими, но всегда уважали друг друга", – признался Салах в интервью L`Equipe.

Одним из примеров конфликта Мане и Салаха был поединок с Бернли (3:0) в сезоне 2019/20. Тогда Мане едва не разнес скамейку запасных после замены, обвиняя египтянина в эгоистичности во время одного из голевых эпизодов.

Добавим, что Садио Мане совместно с Мохамедом Салахом выиграли все возможные трофеи в составе Ливерпуля Юргена Клоппа, в частности Лигу чемпионов 2018/2019 и АПЛ сезона 2019/2020. Сейчас 33-летний сенегалец выступает за Аль-Наср вместе с Криштиану Роналду.

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