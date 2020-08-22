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"Салах, приветствуем в Арсенале": лондонцы креативно объявили о трансфере 18-летнего защитника

17:14 - Читати українською
"Салах, приветствуем в Арсенале": лондонцы креативно объявили о трансфере 18-летнего защитника
Анасс Салах-Эддин / Сайт Арсенала

Лондонский Арсенал подписал юного защитника Анасса Салаха-Эддина.

"Канониры" креативно объявили о переходе 18-летнего воспитанника Фейеноорда Салах-Эддина в своем официальном Твиттере.

Арсенал близок к трансферу защитника за 30 млн евро

Юный защитник подписал профессиональный контракт с лондонским клубом на правах свободного агента. Салах будет выступать под 74 номером.

К слову, в прошлом сезоне в составе юношеской команды Фейенорда Салах-Эддин провел 19 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отличался. Напомним, сезон 2019/2020 Арсенал завершил на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 56 очков.

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Англия Арсенал Арсенал Фейеноорд Фейеноорд Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Англии Анасс Анасс Салах-Эддин
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