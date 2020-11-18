Главная звезда "фараонов" Мохамед Салах повторно сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт ЕFA.

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Нападающий потерял последнюю надежду помочь Ливерпулю в топ-матче АПЛ против Лестера (22 ноября). Такая же ситуация у Мохамеда Елнени. Хавбек Арсенала инфицирован и пропустит поединок с Лидсом.

Добавим, что сборная Египта выиграла оба своих ноябрьских матча и вырвалась на первое место группы отбора на КАН.

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