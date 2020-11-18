Салах повторно сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч с Лестером – у игрока Арсенала такая же проблема
22:40 - Читати українською
Сборная Египта создала немало хлопот для грандов английской Премьер-лиги.
Главная звезда "фараонов" Мохамед Салах повторно сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт ЕFA.
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Нападающий потерял последнюю надежду помочь Ливерпулю в топ-матче АПЛ против Лестера (22 ноября). Такая же ситуация у Мохамеда Елнени. Хавбек Арсенала инфицирован и пропустит поединок с Лидсом.
Добавим, что сборная Египта выиграла оба своих ноябрьских матча и вырвалась на первое место группы отбора на КАН.
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