Салах повторил историческое достижение среди африканских нападающих в Лиге чемпионов

Форвард сборной Египта Мохамед Салах стал третьим африканцем в истории, который забил 20 голов в Лиге чемпионов.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга оформил дубль, чем помог своей команде победить со счетом 4:3.

Холанд повторил достижение ван Бастена, Симеоне и Дрогба

Для египтянина эти голы стали 19-м и 20-м в Лиге чемпионов. Салах стал лишь третьим африканским футболистом в истории самого престижного клубного турнира Европы, кому покорилась планка в 20 забитых мячей. Помимо него это удавалось лишь камерунцу Самуэлю Это'О (30 голов) и ивуарийцу Дидье Дрогба (44 гола).

17 из своих 20 голов в ЛЧ Салах забил в составе Ливерпуля, еще два в составе Базеля и один – в составе Ромы.

Лига чемпионов: Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Зальцбург, Бенфика опозорилась перед Зенитом