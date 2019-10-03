toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Салах повторил историческое достижение среди африканских нападающих в Лиге чемпионов

15:38 73 Читати українською
Салах повторил историческое достижение среди африканских нападающих в Лиге чемпионов
Мохамед Салах / ФК Ливерпуль

Форвард сборной Египта Мохамед Салах стал третьим африканцем в истории, который забил 20 голов в Лиге чемпионов.

9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хи Чхан 39’
Такуми Минамино 56’
Эрлинг Холанд 61’
9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хи Чхан
56’ Такуми Минамино
61’ Эрлинг Холанд
69’ Мохамед Салах

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга оформил дубль, чем помог своей команде победить со счетом 4:3.

Холанд повторил достижение ван Бастена, Симеоне и Дрогба

Для египтянина эти голы стали 19-м и 20-м в Лиге чемпионов. Салах стал лишь третьим африканским футболистом в истории самого престижного клубного турнира Европы, кому покорилась планка в 20 забитых мячей. Помимо него это удавалось лишь камерунцу Самуэлю Это'О (30 голов) и ивуарийцу Дидье Дрогба (44 гола).

17 из своих 20 голов в ЛЧ Салах забил в составе Ливерпуля, еще два в составе Базеля и один – в составе Ромы.

Лига чемпионов: Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Зальцбург, Бенфика опозорилась перед Зенитом

blog_ava
Ювентус потерпел фиаско при попытке подписать сенсацию Лиги чемпионов
06:00
927
Теги
Мохамед Салах Мохамед Салах Лига чемпионов Ливерпуль - Зальцбург Ливерпуль Ливерпуль Зальцбург Зальцбург
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
    Ліга Європи — 08:00551 Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
4
час
:
45
мин
Лугано
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук