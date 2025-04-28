В погоне за "Золотой бутсой" сезона 2024/25 сменился лидер. Он не из топ-5 чемпионатов.

Мохамед Салах забил Тоттенхэму и имеет 28 голов в нынешнем розыгрыше АПЛ, однако этого оказалось мало. Новым лидером погони за "Золотой бутсой-2025" стал Виктор Дьёкереш.

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Форвард Спортинга отметился покером в уничтожении Боавишты (5:0). За три тура до финиша чемпионата Португалии Дьёкереш имеет 38 голов. У Салаха впереди еще 4 матча АПЛ. Менее очевидные претенденты – Левандовски (25 мячей), Кейн и Ретеги (по 24).

Не следует забывать, что голы Салаха умножаются на 2 благодаря коэффициенту топ-5 чемпионатов, а звезда Спортинга получает умножение только на 1,5. Соответственно сейчас счет 57:56 в пользу Дьёкереша. Последний раз "Золотую бутсу" забирал представитель не из топ-5 аж в сезоне 2001/2002. Тогда это был другой бомбардир Спортинга – Марио Жардел, которому хватило 42 гола.

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