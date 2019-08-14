Салах поставил под сомнение искренность слов Гвардиолы о важности победы в АПЛ

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах считает, что заявления наставника Манчестер Сити Пепа Гвардиолы о том, что он предпочтет выиграть АПЛ, а не ЛЧ – ложь.

"Если честно, я не знал, что он это говорил. Но я думаю, что если у него будет выбор, то он выберет Лигу Чемпионов. Я не утверждаю этого, только предполагаю. Лига чемпионов – важнейший турнир в футболе, каждый хочет его выиграть.

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Каждый тренер, игрок хочет ее выиграть. Конечно, Премьер-лига важна, но Лига чемпионов – самое важное соревнование", – цитирует Салаха ВВС.

К слову, Гвардиола ранее неоднократно заявлял, что победа в чемпионате Англии более весома, чем кубок Лиги чемпионов, аргументируя это тем, что в первом турнире проводится гораздо больше матчей.

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Напомним, в прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл чемпионат Англии, опередив Ливерпуль, который также до последнего боролся за титул. А "красные" завоевали кубок Лиги чемпионов.