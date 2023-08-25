Уже сегодня стартует очередной тур английской Премьер-лиги. Предлагаем вам итоги второй соревновательной недели в фэнтези-лиге.

В новом эпизоде подкаста о Fantasy АПЛ на "Футбол 24" журналисты обсудили успехи своих команд во втором туре Премьер-лиги.

Главными героями для обоих стали Мбемо и Эступиньян. Салах, несмотря на нереализованный пенальти, выиграл битву капитанов у Холанда, а лидеры Манчестер Юнайтед снова разочаровали. Также в призовой лиге "Футбол 24" появился новый "звездный" лидер. Об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Мудрика "подсидел" неожиданный конкурент, а Артета удивил всех - фэнтези АПЛ из "Футбол 24"