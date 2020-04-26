Салах поразил фотографией ночной тренировки – лидер Ливерпуля поддерживает форму даже в Рамадан

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах не забывает о физической форме даже во время поста.

Лидер мерсисайдцев продолжает поддерживать физическую форму и готовиться к возобновлению сезона. 27-летний египтянин опубликовал фото в Instagram, на котором выполняет подтягивания.

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Все бы ничего, если бы не время тренировки – часы показывали 2:40 ночи. Это связано с тем, что днем ​​Салах соблюдает пост во время Рамадана. Заметим, недавно нападающий сборной Египта помог жителям родного города, подарив гуманитарную помощь в виде еды и медикаментов.

К слову, в текущем сезоне Салах забил 20 голов в 40 матчах Ливерпуля.

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