Ливерпуль рискует потерять лучшего бомбардира, не получив за него ни евро.

Салах не может согласовать новый контракт с мерсисайдцами – если ситуация не изменится, то через год египтянин станет свободным агентом. В последний раз стороны обсуждали продолжение сотрудничества несколько месяцев назад, но тогда в переговорах возникли серьезные разногласия.

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Ситуацией планирует воспользоваться Барселона, которая после подписания выгодного спонсорского соглашения со Spotify настроена переманить форварда.

Стороны уже якобы даже заключили предварительную договоренность о переходе Салаха летом 2023-го на правах свободного агента. Именно фактор Барселоны – главная причина нежелания 29-летнего Мохамеда подписывать контракт с Ливерпулем, сообщает Mirror.

Соответственно, сезон 2022/23 вполне может стать последним для форварда на Энфилде. Салах готов остаться в Ливерпуле еще на год, после чего бесплатно уйти из клуба.

Форвард присоединился к Ливерпулю в 2017 году из Ромы за 42 млн евро. Сыграл 254 матча, забил 156 голов (из них 31 – в сезоне 2021/22). Стал чемпионом Англии и трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл.

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