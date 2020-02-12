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Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпийские игры в Токио

16:47 12 Читати українською
Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпийские игры в Токио
Мохамед Салах / фото из соцсетей

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах поедет со сборной Египта в Токио на ОИ-2020.

О решении вызвать нападающего сообщил главный тренер олимпийской сборной Египта Шавки Гариб. Салах еще ранее заявлял, что готов помочь национальной команде своей страны в Токио.

Салах и Хендерсон стали отцами через 9 месяцев после камбэка с Барселоной в Лиге чемпионов

"Мы вызовем трех игроков основной сборной. Пока утвердили только кандидатуру Салаха – просто потому, что он один из трех лучших игроков в мире", – приводит слова Гариба Goal.

Отметим, Египет получил место на Олимпийских играх благодаря выходу сборной в финал молодежного Кубка африканских наций.

Добавим, что Олимпиада-2020 пройдет следующим летом в Токио с 24 июля по 9 июня. Таким образом, Салах не сможет пройти полноценную подготовку к новому сезону с Ливеруплем.

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Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Египет Египет Англия
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