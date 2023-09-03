Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах еще не знает, останется ли в АПЛ на фоне денежного предложения из Саудовской Аравии.

Салаха вызвали в сборную Египта на сентябрьские матчи, однако местная федерация позволила звезде остаться в Великобритании, сообщает The Sun. Мохамед хочет быть готов к любым вариантам в переговорах между Ливерпулем и Аль-Иттихадом.

Ливерпуль отклонил заоблачное предложение из Саудовской Аравии по Салаху

Клуб из Саудовской Аравии предложил 100 млн фунтов за Салаха и еще 50 млн бонусами. Ливерпуль категорически отказывается продавать лидера команды, но безумные деньги с Ближнего Востока все же могут убедить "красных".

Салах пропустит матч сборной с Эфиопией в рамках квалификации на Кубок Африки. Он полетит в Египет уже на товарищескую встречу 12 сентября с Тунисом. Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 7 сентября.

Салах год назад продлил свое соглашение с Ливерпулем. Его контракт действует до 2025 года. За мерсисайдцев 31-летний вингер сыграл в 308 матчах, в которых забил 187 голов и отдал 81 ассист. Вместе с Ливерпулем он завоевал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

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