"Насколько я знаю, последний тест Салаха был отрицательным. Завтра у нас тестирование от УЕФА, и я уверен, что оно будет таким же. Надеюсь, что Салах сможет тренироваться с нами уже в понедельник, но нас ждет еще два тестирования в ближайшие два дня", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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Напомним, египтянин сдал положительный тест на коронавирус еще 13 ноября, находясь в расположении своей национальной сборной. Салах пропустил матч против Лестера и рисковал остаться вне игры дольше из-за карантинных ограничений в Англии.

Добавим, что матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль – Аталанта состоится в среду, 25 ноября. Стартовый свисток на Энфилде прозвучит в 22:00. Матч в Бергамо завершился сокрушительной победой мерсисайдцев со счетом 5:0, а Салах отметился голом и ассистом.

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