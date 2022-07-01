Мохамед Салах получил достойное финансовое вознаграждение за свои успешные выступления в составе Ливерпуля.

По новому контракту египтянин будет получать более 350 тысяч фунтов в неделю, то есть 18,5 млн в год, сообщает The Telegraph.

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Это самая большая зарплата в истории Ливерпуля. Салах "спрогрессировал" почти вдвое, ведь по прошлому соглашению он получал 200 тысяч фунтов в неделю. Мохамеда опережал Вирджил ван Дейк (220 тысяч фунтов), но теперь нидерландец остается далеко позади.

Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года – 254 матча, 156 голов и 63 ассиста. С мерсисайдцами форвард выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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