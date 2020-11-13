Салах подхватил COVID-19 – Ливерпуль продолжает терять игроков
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп может столкнуться с кадровым кризисом.
Форвард мерсисайдцев Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус, сообщает федерация футбола Египта в Twitter.
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28-летний игрок чувствует себя хорошо. Другие футболисты сборной Египта получили отрицательные результаты тестирования. Напомним, Ливерпуль ранее потерял ряд ключевых игроков. Следующий матч действующий чемпион Англии проведет 21 ноября против Лестера.
В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 8 матчей, в которых отметился 8-ю голами.
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