Ливерпуль в зрелищном поединке переиграл Борнмут со счетом 4:2 в стартовом матче 1-го тура АПЛ, а гол Салаха стал четвертым для команды.

Ливерпуль выгрыз волевую победу над Борнмутом в матче-открытии АПЛ – новичок мерсисайдцев оформил гол+пас

Как сообщает GOAL, благодаря этому результату 33-летний нападающий стал первым футболистом в истории Премьер-лиги, который достиг отметки в 10 голов в матчах-открытиях сезона.

Ранее рекордным показателем было 8 мячей – столько успели забить Джейми Варди, Уэйн Руни, Алан Ширер и Фрэнк Лэмпард. Теперь Салах единолично оторвался от этой компании.

Кроме этого, гол в ворота Борнмута стал для форварда уже 187-м в Премьер-лиге. По этому показателю он сравнялся с Энди Коулом и разделяет с ним четвертое место в историческом списке лучших бомбардиров турнира.

"Может, расскажете, как он умер, где и почему?": Салах гневно отреагировал на публикацию УЕФА о "палестинском Пеле"