"Я бы хотел задержаться здесь подольше, но все в руках клуба. Я всегда буду выкладываться на все сто процентов до последней минуты в этой команде, хочу завоевать как можно больше трофеев.

Салах стал трансферной целью Реала на лето

И также я хочу выкладываться на сто процентов ради людей, которые демонстрируют мне свою любовь все это время", – цитирует Салаха Liverpool Echo.

Действующий контракт 28-летнего египтянина с Ливерпулем рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 17 матчей, в которых отметился 13-ю голами и тремя ассистами.

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