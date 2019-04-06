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Салах отличился 50 голом за Ливерпуль в АПЛ – только два футболиста достигли этой отметки за меньшее количество матчей

00:25 31 Читати українською
Салах отличился 50 голом за Ливерпуль в АПЛ – только два футболиста достигли этой отметки за меньшее количество матчей
Мохамед Салах

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах отличился юбилейным голом за мерсисайдцев в АПЛ.

9’ Шейн Лонг
 
Наби Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Наби Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

В 33-м туре чемпионата Англии Саутгемптон принимал Ливерпуль. На 80-й минуте матча нападающий "красных" Мохамед Салах отметился голом и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

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Это взятие ворот стало для египтянина юбилейным – 50-м в футболке Ливерпуля в чемпионате Англии. Эта отметка покорилась Салаху в 69-м матче за мерсисайдцев в АПЛ.

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До этого лишь два игрока пересекли рубикон в 50 голов в чемпионате Англии за один клуб, сыграв меньше поединков. Алан Ширер в Блэкберне – 66 матчей и Рууд ван Нистелрой в Манчестер Юнайтед – 68 игр.

Теги
Англия Саутгемптон - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
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