Салах отличился 50 голом за Ливерпуль в АПЛ – только два футболиста достигли этой отметки за меньшее количество матчей

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах отличился юбилейным голом за мерсисайдцев в АПЛ.

В 33-м туре чемпионата Англии Саутгемптон принимал Ливерпуль. На 80-й минуте матча нападающий "красных" Мохамед Салах отметился голом и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Это взятие ворот стало для египтянина юбилейным – 50-м в футболке Ливерпуля в чемпионате Англии. Эта отметка покорилась Салаху в 69-м матче за мерсисайдцев в АПЛ.

До этого лишь два игрока пересекли рубикон в 50 голов в чемпионате Англии за один клуб, сыграв меньше поединков. Алан Ширер в Блэкберне – 66 матчей и Рууд ван Нистелрой в Манчестер Юнайтед – 68 игр.

