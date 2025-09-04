Форвард Ливерпуля Мохамед Салах ждет от фанатов уважения даже к игрокам, которые уже покинули команду.

Популярный фан-аккаунт мерсисайдцев Anfield Edition (более 500 тысяч подписчиков) в соцсети X опубликовал картинку сравнения бывших игроков "красных" Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса с дорогими новичками Флорианом Вирцом и Александром Исаком. "Назовите большее улучшение в истории футбола", – говорится в посте с явным намеком на то, что новобранцы значительно лучше бывших.

Салаху такое отношение не понравилось. "Как насчет того, чтобы праздновать замечательные подписания без неуважения к чемпионам АПЛ?" – ответил египтянин на "творчество" Anfield Edition.

Напомним, Ливерпуль продал Диаса в Баварию за 70 млн евро, а Нуньеса – в Аль-Хиляль за 53 млн. Колумбиец провел на Энфилде 3,5 года, оформив 41 гол и 23 ассиста в 148 матчах. Статистика уругвайца за 3 года – 40 голов и 26 ассистов в 143 матчах.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

