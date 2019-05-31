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Тоттенхэм – Ливерпуль: Салах остроумно потроллил Кейна перед финалом Лиги чемпионов

17:55 80 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Салах остроумно потроллил Кейна перед финалом Лиги чемпионов
Харри Кейн и Мохамед Салах / Reuters

Египтянин Мохамед Салах решил добавить немного перца перед решающим матчем.

Нападающий Ливерпуля заметил одну тенденцию, которая могла задеть нападающего "шпор" Харри Кейна.

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Форвард "красных" после перехода из Ромы дважды подряд побеждал оппонента в бомбардирской гонке АПЛ и Салах воспользовался случаем, чтобы напомнить ему об этом.

"Кейн на протяжении многих лет доказывает, что он хороший игрок. Он был лучшим бомбардиром в клубе и английском футболе... пока я не пришел!" – сказал Салах BT Sport.

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Египтянин стал одним из трех лучших снайперов АПЛ, забив 22 гола. У нападающего Тоттенхэма на 5 мячей меньше.

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